De la bière dans la Sucrière...

Le Lyon Bière Festival change de dimension pour sa deuxième édition, en investissant de la Sucrière les 15 et 16 avril 2017. L'événement est notamment organisé par nos confrères de Rue89Lyon.Un décor post-indus, dans lequel près de 70 brasseurs artisanaux feront découvrir leurs productions."Parmi eux, des têtes d’affiche françaises et européennes mais aussi de très jeunes structures, représentatives du renouveau de la scène brassicole" selon le communiqué des organisateurs.L’actualité autour de la bière est chargée cette année : un syndicat de brasseurs indépendants vient de se monter tandis que les géants de la bière industrielle se développent en groupes de plus en plus monopolistiques.Le Lyon Bière Festival entend lui, défendre "une activité artisanale de qualité, menée par des brasseurs qui n’ont de cesse d’utiliser les meilleurs produits, de chercher des circuits de distribution intelligents et efficaces, s’inscrivant dans une économie alternative, à taille humaine".Deux des brasseries programmées par le LBF viennent d’être saluées par le Ratebeer, un réseau social de première importance chez les spécialistes de la bonne bière.Au programme du Lyon Bière Festival : des conférences et des débats, des ateliers de beer pairing (accords mets/bière), des food trucks bio et/ou locaux et des représentants de la scène food hyperactive.Les familles sont les bienvenues avec un “espace kids” à leur dispositionL’événement est co-édité par Rue89Lyon, pure-player d’information lyonnaise et régionale, Bieronomy, cavistes en Haute-Savoie et site de vente en ligne et le Petit Bulletin, éditeur régional de presse culturelle.Infos pratiquesDates : 15 et 16 avril 2017Lieu : La SucrièreHoraires : Ouverture des portes à 12h le samedi et le dimanche ; fermeture des portes à 22h le samedi et à 19h le dimanche.Tarifs : 6 euros en prévente ; 7 euros sur place. La dégustation est payante (à partir de 1 euro).Pour plus d'infos: http://lyonbierefestival.fr/