Décès d’Emma Gounot fondatrice de l’Institut des Sciences de la Famille

Emma Gounot s’est éteinte vendredi "au terme d’une vie où elle a incarné avec constance les valeurs humanistes du catholicisme social" souligne Gérard Collomb dans un hommage adressé à la rédaction de Lyon 1ère.



Avocate spécialiste des affaires familiales et des questions politiques, elle était guidée dans sa pratique par une philosophie du droit exigeante, à la source de ses nombreux combats associatifs.



Première femme à enseigner le droit aux Facultés catholiques de Lyon en 1939, Secrétaire générale des Semaines Sociales en 1952, fondatrice de l’Institut des Sciences de la Famille en 1974, elle "a fait œuvre de pionnière et su mettre son intelligence aiguë et sa personnalité rayonnante au service des idées qui l’animaient" souligne le maire de Lyon.



"Nous nous souviendrons d’elle comme d’une personnalité intellectuelle de premier ordre, engagée avec énergie dans tous les grands débats de son époque".