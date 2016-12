Décès d'un randonneur et d'un skieur hors piste ce jeudi dans les Alpes

Deux personnes sont mortes jeudi matin dans les Alpes, la première au cours d'une randonnée pédestre en Savoie et la seconde à ski lors d'une sortie hors piste en Haute-Savoie



La première victime est un homme de 61 ans qui effectuait une randonnée

pédestre à Bessans, une commune située dans le massif de la Vanoise, en

Savoie, en compagnie de trois autres randonneurs.



Selon les premiers éléments de l'enquête, menée par le Peloton de

gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Modane, la victime aurait chuté de 300 mètres dans un couloir d'avalanche peu avant 12H30 alors qu'elle se trouvait sur un sentier verglacé à 2.000 mètres d'altitude.



L'autre victime est un skieur de 38 ans qui évoluait à 2.500 mètres d'altitude sur le domaine skiable de la station des Grands Montets, dans le massif du Mont-Blanc, en Haute-Savoie.



D'après le PGHM de Chamonix, qui est intervenu sur place, le trentenaire a

chuté de plusieurs centaines de mètres jeudi matin et heurté un rocher alors qu'il s'était engagé avec un ami sur un secteur hors piste. Il n'a pas survécu à sa chute.



Les secours en montagne ont mis en garde jeudi soir contre la pratique du

hors piste, en raison de conditions de ski délicates, avec une neige glacée

et dangereuse





Avec AFP