Décès de Jean Vuarnet, champion olympique de descente en 1960

Le skieur français Jean Vuarnet, champion olympique de descente et qui a donné son nom à une célèbre marque de lunettes de soleil, est décédé dans la nuit de dimanche à lundi à Sallanches à 83 ans, des suites d'un accident vasculaire cérébral.



Né le 18 janvier 1933 à Tunis, alors protectorat français, le skieur du

Grenoble Université Club a marqué de son empreinte l'histoire du ski mondial

le 22 février 1960 lors des jeux d'hiver de Squaw Valley (États-Unis) en étant

le premier champion olympique sacré sur des skis métalliques.



Il avait également cette année-là surpris l'ensemble des athlètes et des

suiveurs de la compétition en évoluant sur la piste dans une position de

recherche de vitesse jusqu'alors inédite - dite "de l'oeuf" - qu'il avait mise au point avec son entraîneur de l'époque, Georges Joubert.



En 1960, trois ans après avoir contribué au lancement d'une marque de lunettes de soleil et de masques de ski portant son nom, il fut à l'origine de la création de la station de ski d'Avoriaz, en Haute-Savoie. Puis, en 1964, du domaine skiable des "Portes du soleil", qui regroupe 12 stations de ski entre la France et la Suisse.



Par la suite, le champion officia comme directeur technique du ski alpin italien de 1968 à 1972, puis comme vice-président de la Fédération française de ski (FFS) de 1972 à 1974.



Outre l'or olympique, Jean Vuarnet a remporté un titre champion de France

universitaire en 1951 et 7 titres de champion de France en descente, slalom géant ou combiné durant sa carrière.



Il a également été médaillé de bronze en 1958 en descente aux championnats du monde de Bad Gastein, en Autriche.





Avec AFP