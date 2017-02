Décès de l'ancien champion du monde de ski alpin Adrien Duvillard

L'ancien triple champion du monde de ski alpin Adrien Duvillard est décédé mardi à l'âge de 82 ans, victime d'un malaise sur une piste de ski du domaine de Megève, en Haute-Savoie.



Adrien Duvillard est passé professionnel en 1962, après neuf années comme membre des équipes de France de ski mais sans briller lors des jeux Olympiques de 1956 et 1960. Il est en revanche devenu ensuite champion du monde professionnel en 1963, 1965 et 1969.



Élu meilleur skieur mondial en 1960, le Haut-Savoyard a remporté quelques-unes des plus belles classiques du circuit, en descente, slalom ou combiné, de Kitzbühel à Val d'Isère, en passant par Sestrières ou Val Gardena.



Fils de l'un des premiers moniteurs de ski de France, il est le père du skieur Adrien Duvillard junior, âgé de 48 ans et retiré du circuit.



"Il aimait raconter qu'il avait su mettre à profit les conditions de neige difficiles des fins de journées pour améliorer sa technique et repousser ses limites", a souligné la municipalité de Megève, où le champion a grandi.



Plus récemment, il avait reçu le titre de Gloire du Sport en 2011 pour l'ensemble de sa carrière.





Avec AFP