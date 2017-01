Décès de l'ex-député Henry Chabert, figure de la vie politique lyonnaise

L'ancien député RPR Henry Chabert, qui avait été aussi adjoint des maires de Lyon Michel Noir et Raymond Barre, chargé de l"urbanisme, est décédé mardi soir à l'âge de 71 ans.



"Il était atteint d'un cancer et est décédé subitement mardi soir à 19h00 à l'hôpital Léon-Bérard à Lyon", a précisé Anne-Caroline Jambaud, sa belle fille



Né en octobre 1945, entré en politique en 1989 auprès du maire de Lyon

Michel Noir puis de Raymond Barre jusqu'en 2001, cet ancien cadre supérieur avait piloté de grands projets d'urbanisme comme la

Cité Internationale ou encore le premier plan Lumière de Lyon.



Il avait été également député européen de 1989 à 1994 et député du Rhône de 1997 à 2002.



Après les scandales qui avaient coûté sa place à Michel Noir, Chabert était parti sans succès à l'assaut de la mairie de Villeurbanne en 2008.



Retiré de la vie politique, Henry Chabert exerçait encore des activités de conseil en stratégie de développement économique et urbanisme auprès des collectivités locales et d'expert notamment auprès de la Caisse des dépôts.



Il avait cinq enfants et dix petits-enfants.