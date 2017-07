Décès du comédien Jean-Pierre Bernard à 84 ans

Le comédien Jean-Pierre Bernard, qui a joué sous la direction de grands metteurs en scène comme Roger Planchon et Jean-Louis Barrault, est décédé à l'âge de 84 ANS.



Il s'est éteint vendredi à Paris des suites d'une longue maladie.



Jean-Pierre Bernard a interprété les grands classiques du répertoire et

joué dans plusieurs dizaines de pièces. Il a aussi tourné dans une vingtaine

de films, ainsi que pour la télévision.



Né le 22 janvier 1933, il avait fait le Conservatoire national d'art

dramatique (promotion 1957).



A la fin des années 1950, il joue au Théâtre de la Cité à Villeurbanne sous la direction de Roger Planchon, puis dans les années 1960 pour Jean-Louis Barrault au théâtre de l'Odéon.



Il épouse en 1962 la comédienne et chanteuse Magali Noël (décédée en 2015), dont il divorcera quelques années plus tard.



Il travaille avec le metteur en scène Robert Hossein dans les années 1970,

puis avec Francis Huster lorsque celui-ci met en scène "Le Cid" de Corneille

dans les années 1980.



Côté cinéma, il a notamment tourné "La sanction" en 1975 avec Clint

Eastwood, une adaptation d'un roman de Rod Whitaker. Mais il préférait le

théâtre au cinéma.



Il a joué jusqu'au bout. En avril à Paris, il interprétait un long monologue, qu'il avait adapté du roman de Romain Gary "Au-delà de cette limite votre ticket n'est plus valable".



Lui qui n'avait pas connu son père avait choisi de faire du diplomate et

romancier son "père spirituel" .



Ses obsèques seront célébrés mercredi à 11h00 en l'église Saint-Roch à Paris.



Jean-Pierre Bernard sera inhumé jeudi à Entrechaux (Vaucluse), aux côtés de

Magali Noël





Avec AFP