Dégâts à Saint-Etienne: l'OL règle la facture et s'excuse

L'Olympique lyonnais s'est engagé mardi "à prendre en charge les quelques centaines d'euros de frais occasionnés" pour les dégâts

matériels commis "par certains de ses joueurs" dans le vestiaire du stade

Geoffroy-Guichard après le match de Ligue 1 AS Saint-Etienne-OL (2-0), dimanche soir.



Un radiateur a été endommagé et des traces de crampons auraient été

laissées sur les portes du vestiaire selon Saint-Etienne Métropole,

propriétaire des installations.



Dans un communiqué, l'OL explique aussi "avoir présenté ses excuses".



Par ailleurs, l'ancien défenseur du club rhodanien, Jérémy Berthod,

désormais consultant sur OLTV a regretté ses propos à l'antenne à l'encontre du milieu stéphanois Fabien Lemoine, violemment taclé par Corentin Tolisso, exclu pour ce geste.



"Mes propos dans le temps additionnel du derby relèvent d'une colère mal maîtrisée et je m'en excuse auprès de ceux qui en ont été choqués", a-t-il réagi sur le site du club.



"Je n'ai jamais souhaité la blessure d'aucun joueur et je regrette

profondément mes propos impulsifs de dimanche. J'apprends de mes erreurs et celle-ci me servira", a-t-il convenu.



"Un jour ou l'autre, Lemoine, faudrait qu'il prenne vraiment. Je ne suis

même pas sûr qu'il soit touché (sur le tacle de Tolisso). Il se relève. Lemoine, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est pris pour qui? Il veut rentrer, ça va. Ouais, c'est violent mais à un moment donné, c'est bon. Au moins, il tombe pour quelque chose", avait dit Berthod à l'antenne.



L'ancien joueur passe actuellement son Brevet d'entraîneur de football

(BEF) et dirige une équipe de U19 dans un club de la région lyonnaise

(DOMTAC), partenaire de... l'AS Saint-Etienne.



De son côté, l'entraîneur stéphanois Christophe Galtier avait répondu dans

la matinée en conférence de presse que "des grands joueurs étaient passés à l'Olympique lyonnais" et qu'eux savaient accepter la défaite.



"Juninho, Sidney Govou, Claudio Caçapa ou Cris qui sont au club, la

référence c'est eux. Eux, ils ont accepté la défaite, point à la ligne. Ce sont de grands joueurs qui ont fait l'histoire de ce club. Il savent perdre avec dignité. Nous, nous savons gagner avec humilité", a estimé Galtier, ancien assistant d'Alain Perrin (2007-2008) à l'OL.







Avec AFP