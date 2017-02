Déjà un million de visiteurs pour la réplique de la grotte Chauvet

La réplique de la grotte Chauvet en Ardèche et de ses dessins vieux de 36.000 ans va passer vendredi le cap du million de visiteurs, moins de deux ans après son ouverture, a annoncé jeudi son exploitant.



Le millionième visiteur devrait passer le seuil de la Caverne du Pont-d'Arc

vendredi à la mi-journée, explique à l'AFP Fabrice Tareau, le directeur du

site qui peut quantifier les entrées à l'avance puisqu'il faut réserver son

billet avec un créneau horaire.



Dès son ouverture en avril 2015, la réplique avait rencontré un succès

indéniable. Aujourd'hui, elle est loin devant ses prévisions puisqu'elle

tablait sur 850.000 visiteurs maximum en deux ans.



Ce succès s'explique par l'âge des peintures originelles qui datent de

36.000 ans et sont, par exemple, deux fois plus anciennes que celles de

Lascaux. Il y a aussi la qualité des copies, faites à la main au charbon de

bois, comme le faisait l'Aurignacien, notre ancêtre Homo sapiens, lorsqu'il

dessinait sur la paroi. Mais aussi l'attente: depuis la découverte de la

grotte en 1994, puis son classement au patrimoine mondial de l'Unesco en 2014, personne n'avait vu ces dessins rupestres exceptionnels, énumère le directeur.



Chose rare pour une institution culturelle, la Caverne Pont d'Arc, qui

emploie 38 salariés en CDI et jusqu'à 150 personnes l'été, fonctionne avec

zéro argent public: son budget de 6 à 7 millions d'euros est entièrement

assuré par les recettes de billetterie et de la boutique.



Le propriétaire du site - un syndicat mixte, qui comprend la région

Auvergne-Rhône-Alpes et le département de l'Ardèche - a confié, en délégation de service public, la gestion du site à la société Kléber Rossillon.



Kléber Rossillon gère d'autres institutions culturelles en France comme le Château de Castelnaud en Dordogne ou le musée de Montmartre à Paris.



La Caverne du Pont d'Arc est située à près d'un kilomètre à vol d'oiseau de

la grotte originale, découverte le 18 décembre 1994 par un trio de

spéléologues amateurs: Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel et Christian

Hillaire. Mais elle est fermée au public pour préserver les l1.000 dessins -

dont 425 figures animales de 14 espèces différentes, (ours des cavernes, rhinocéros laineux, félins, panthères, hiboux..) - qu'elle renferme.







Avec AFP