Démarrage des travaux du Parc Zenith sur l'ex-friche RVI...

Une vaste prairie bordée de nombreux arbres et de jardins d’eau, de fleurs et de jeux… c’est le futur visage du parc Zénith sur la friche RVI Feuillat.



Les travaux d’aménagement viennent de débuter pour transformer le site en un parc paysager de 8 000 m2, comprenant 5 espaces thématiques qui redonneront leur place aux différents milieux naturels.



Une prairie de 3 000 m2 prendra place au cœur du parc.



Au sud, un jardin d’eau composé de bassins et de mares sera installé. Cette zone humide de 800 m2 sera notamment alimentée par l’eau pluviale recyclée et sera propice à la biodiversité.



À l’ouest c’est un espace d’activités intergénérationnel qui proposera aux promeneurs des aires de jeux pour les 2-12 ans, un théâtre de verdure qui pourra accueillir des animations, un jardin partagé et une fresque murale évolutive, réalisée par l’école Emile Cohl, implantée à quelques mètres du parc.



Plus au nord, un parvis planté d’arbres créera une zone d’entrée sur l’avenue Lacassagne.



Enfin à l’est, une promenade arborée agrémentée de massifs d’arbustes deviendra un espace propice à la détente.



Au total le parc regroupera près de 130 espèces différentes d’arbres, d’arbustes, de plantes différentes. Des hôtels à insectes, nichoirs d’oiseaux et des refuges y seront notamment installés pour favoriser l’accueil et le maintien d’une biodiversité riche.



Le parc Zénith s’inscrit dans une démarche volontaire de développement durable, tant dans sa conception, dans son aménagement que dans sa gestion quotidienne. Il ouvrira au public début 2018.