Départ d'Yves Fournel de la majorité municipale: "une position personnelle" (Lyon Gauche Solidaires")

Les groupes d’élu-es municipaux et métropolitains « Lyon gauche solidaires » et « Lyon métropole gauche solidaires » prennent acte de la démission de la majorité municipale de leur collègue élu du 1er arrondissement : Yves Fournel.



"Il s’agit d’ une position personnelle que les 2 groupes regrettent" delon les signataires du communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ère.



"Notre analyse politique et notre volonté persistent quant à nous sur la Ville de Lyon et sur la Métropole pour continuer, avec nos sensibilités et nos valeurs de gauche, le travail commun dans la majorité afin de réaliser les programmes engagés depuis 2014 (et même 2001). A ce jour, nos politiques publiques - construites avec les apports particuliers de nos 2 groupes - respectent largement notre vision d’un développement dynamique, équilibré, durable et solidaire de notre ville et de notre agglomération".



Les élus des deux groupes voteront donc à la Métropole pour David Kimelfeld, et à Lyon pour Georges Kepenekian, "dans la continuité de nos participations précédentes à des majorités diverses" concluent Thérèse Rabatel (photo) et Rolland Jacquet