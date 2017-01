Départ du DG de la Cité du design de Saint-Étienne

Le directeur général de la Cité du design de Saint-Étienne, Ludovic Noël, quittera début mars ses fonctions, quelques jours avant l'ouverture de la 10e Biennale internationale du design.



Ludovic Noël, 47 ans avait succédé, en octobre 2011, à Elsa Francès à la

tête de cet Établissement public de coopération culturelle (EPCC).



Il a indiqué vendredi à ses collaborateurs qu'il prendra la fonction de "directeur du capital humain" au sein du groupe international de communication Altavia, précise le site Acteurs de l'économie.



L'annonce de ce départ a quelque peu surpris car il interviendra à quelques

jours de l'ouverture de la Biennale internationale design Saint-Étienne, qui se tiendra du 9 mars au 9 avril.



Cette 10e édition a pour thème "Working Promesse, les mutations du

travail", avec la ville américaine de Detroit comme invitée d'honneur.



La précédente édition, en 2015, avait attiré 208.000 visiteurs.



Le recrutement d'un nouveau directeur général de l'EPCC Cité du design (qui coiffe la Cité du design, la Biennale et l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne), présidé par Gaël Pedriau, le maire LR de Saint-Étienne, doit être lancé la semaine prochaine.



"Ce départ ne pose pas de problème pour l'organisation de la Biennale, qui

est coordonnée par Olivier Peyricot (le directeur de la recherche et

des expérimentations de la Cité du design), car tout est calé depuis plusieurs mois", a déclaré à l'AFP un proche du maire de Saint-Étienne.







Avec AFP