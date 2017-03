Depay-Draxler, le duel des pépites du mercato hivernal ce dimanche

Réussites du mercato hivernal du Paris SG et de l'OL qui s'affrontent dimanche (21H00), le Lyonnais Memphis Depay et le Parisien Julian Draxler s'annoncent comme les Princes du Parc à l'occasion du

sommet de la 30e journée de Ligue 1.



Acheté 40 M EUR à Wolfsburg, Draxler est arrivé au PSG précédé d'une

réputation de joueur pressé, voire capricieux, décidé à quitter un club

allemand qu'il semblait trouver trop petit à son goût. Mais le montant de son transfert lui mettait une certaine pression qu'il a bien surmonté jusqu'à

présent.



De son côté, Memphis restait sur un échec à Manchester United où il ne

jouait quasiment plus. Il a été acquis pour 16 M EUR et des bonus pouvant

monter jusqu'à 25 M EUR que le président Jean-Michel Aulas ne paraît pas mécontent de devoir régler. Cela voudrait dire que son joueur et l'OL sont performants.



Draxler a commencé comme une fusée. Sa première apparition au Parc des Princes ? Le 7 janvier, face à Bastia en Coupe de France, avec un subtil

ballon piqué pour conclure la démonstration parisienne (7-0).



Six buts en quinze matches, dont un en Ligue des champions contre le Barça en 8e de finale aller (4-0): le bilan au bout de deux mois et demi est plus que positif pour l'ailier de 23 ans, malgré l'élimination de la C1 après la déroute à Barcelone (6-1).



Inéligible en Europa league, Memphis, 23 ans également, n'a pas fait partie

de l'aventure des Lyonnais à Rome. Mais il reste sur un doublé contre Toulouse (4-0) dont un but incroyable sur un tir de près de 50 mètres.



"Une fois de plus à travers ce qu'il a montré, Memphis nous régale. C'est

le genre de joueur qui fait venir les gens au stade", s'est félicité Jean-Michel Aulas après la rencontre.



Après des débuts difficiles liés à son manque de compétition, son bilan est

déjà de cinq buts en dix matches (9 en Ligue 1) et deux passes décisives.



A Paris, à en croire les dires de ses coéquipiers, Draxler s'est intégré

aussi rapidement que discrètement. "L'adaptation est très (bonne). On a

l'impression que c'est un très bon garçon qui est arrivé dans le vestiaire. Ilsait où il est", se félicitait Thiago Motta dès le 7 janvier, après la

victoire contre Bastia.



"Il est arrivé dans une équipe où les objectifs sont là, où on doit être

toujours ambitieux, toujours avec cette mentalité de gagnant", poursuivait l'Italien. "Nous, nous sommes contents, je suis certain qu'il va élever notre niveau".



De son côté, l'entraîneur de l'OL, Bruno Genesio, qui avait fait du joueur

sa priorité pour le mercato, se félicite de son intégration: "Elle est

parfaitement réussie pour le moment. Memphis est quelqu'un qui va vers les

autres. Nous constatons ses progrès tous les jours et dans le contenu de sesmatches. Il commence à dire quelques mots en Français".



Il est déjà adopté par les supporters et il entretient lui-même son statut

de star notamment sur les réseaux sociaux qu'il maîtrise parfaitement avec 1,03 million de fans sur Twitter et 3,3 millions sur Instagram. C'est par ce

biais qu'il avait lui-même annoncé son arrivée à Lyon.



Les deux joueurs profitent de leur arrivée en France pour relancer leur

carrière en équipe nationale.



Memphis (27 sélections, 5 buts) vient d'être rappelé avec les Oranje pour

jouer contre la Bulgarie en éliminatoires du Mondial-2018 et en amical face à l'Italie.



A l'inverse de son coéquipier du PSG, le gardien Kevin Trapp, Draxler (27

sélections, 3 buts) fait aussi son retour avec la "Mannschaft" pour affronter

l'Angleterre en amical et l'Azerbaïdjan en éliminatoires de la Coupe du monde.







Avec AFP