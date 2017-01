Depay discute à Lyon: l'OL proche d'un gros coup

Il est à Lyon et s'affiche déjà aux côtés du staff... La signature de l'international néerlandais Memphis Depay à l'Olympique lyonnais semble imminente et représente un gros coup pour le club rhodanien.



Agé de 22 ans, l'ailier de Manchester United discute "des termes de son

futur contrat avec l'OL, assisté de ses agents (attendus) ce jeudi", indique ainsi l'OL sur son compte Twitter.



Depay apparaît en photo le pouce levé, aux côtés de Florian Maurice, le responsable de la cellule de recrutement de l'OL.



L'affaire est en "bonne voie", a confié mercredi soir à l'AFP un membre du

staff lyonnais, précisant toutefois qu'il "n'y avait encore rien de fait, rien de définitif".



Selon le quotidien l'Equipe, un accord pour un contrat de quatre ans et demi aurait été trouvé entre Manchester United et Lyon contre une indemnité de 16 millions d'euros plus des bonus, soit une opération totale estimée à 20

millions d'euros.



L'arrivée de Depay représenterait ainsi le plus gros transfert de l'OL depuis celui de Yoann Gourcuff en 2010, acheté à Bordeaux pour quelque 22

millions d'euros.



L'arrivée de Gourcuff avait été un échec pour l'OL, avec un joueur aux saisons minées par les blessures et les doutes, reparti à Rennes en 2015.



Le montant du transfert du Néerlandais aux 27 sélections ne serait pas loin non plus du record de l'Olympique lyonnais en la matière: les 24 millions déboursés en 2009 pour l'attaquant argentin Lisandro Lopez, qui a lui marqué le club et ses supporters avec ses 82 buts entre 2009 et 2013.



Milieu offensif et ailier, Depay permettrait de pallier l'absence de Rachid Ghezzal, parti disputer la Coupe d'Afrique des nations avec l'Algérie. C'est aussi un pari pour l'avenir puisque Ghezzal, en fin de contrat en juin, n'a pas encore prolongé.



"C'est un jeune joueur dont on a besoin avec l'absence de Rachid Ghezzal", avait ainsi souligné l'entraîneur lyonnais Bruno Genesio en conférence de presse vendredi dernier, en louant "l'énorme potentiel" de Depay.



"Il est percutant, puissant, capable de marquer et de faire marquer. Il

tire bien les coups de pieds arrêtés. C'est un joueur assez complet, un joueur de côtés. Il joue des deux pieds. Il a une marge de progression encore

importante avec une expérience internationale", avait-il décrit.



Grand espoir du football batave, Depay a pourtant peiné à confirmer ces derniers mois avec Manchester United où il évolue depuis 2015.



Il avait effectué une première saison décevante sous les ordres de son

compatriote Louis van Gaal et n'est apparu qu'à 8 reprises toutes compétitions confondues depuis l'arrivée du manager José Mourinho, en juillet 2016. Cette saison il n'a été titularisé qu'une fois.



Formé au PSV Eindhoven, il était arrivé à Manchester contre une somme de 30 millions d'euros. Il a donc perdu un peu de sa valeur si le montant du

transfert à l'OL était confirmé. Mai l'OL mise beaucoup sur lui. S'il signe

effectivement, ce sera l'autre gros coup du mercato hivernal français après l'arrivée de Julian Draxler au Paris SG.