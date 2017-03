Déraillement à Solaize: le dépotage et le relevage des wagons citernes vont durer toute la nuit

L’opération de dépotage menée par la SNCF a commencé à 17h30. Elle mobilise les moyens (citernes et pompes) mis a disposition par les industriels de la pétrochimie dans le cadre d’un protocole d’entraide.



Sur place, 45 sapeurs pompiers participent à cette opération de secours. Une fois tous les wagons accidentés vidés, une grue ferroviaire mise à disposition par la SNCF procédera au relevage et à la remise sur rails des 4 wagons.



Cette opération devrait durer toute la nuit ;



Pour l’heure, les lignes TER Lyon Saint-Etienne et Lyon-Valence sont toujours impactées : la SNCF conseille aux usagers de différer leur voyage ou de prendre un autre moyen de transport.