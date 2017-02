Des Maires de la Métropole de Lyon soutiennent à leur tour Emmanuel Macron

Les signataires de cet appel, Maires de villes et de villages de la Métropole de Lyon, souhaitent "exprimer avec force leur appui à la candidature d’Emmanuel Macron aux prochaines élections présidentielles".



Après la déclaration de soutien formulée par des élus socialistes, ce sont des maires Divers Droite du Grand Lyon qui font le grand saut



"Nous partageons en effet ensemble le constat que notre pays souffre depuis trop longtemps de logiques partisanes qui freinent l’action politique et bloquent toute évolution nécessaire. Face au chômage qui brise de trop nombreuses familles, face à l’abandon de multiples territoires de France, face au terrorisme aveugle et au désarroi de nos concitoyens, il est plus que temps pour nous d’agir et de proposer de nouvelles voies d’avenir" déclarent les maires réunis pour cet appel



"Bien au-delà des clivages et des logiques partisanes, les maires des villes et des villages de France savent rassembler, travailler ensemble et faire converger au quotidien toutes les énergies de leur territoire pour inventer l’avenir et mener à bien leurs projets. Ce modèle de réflexion et d’action politique concertées est aujourd’hui plébiscité par les habitants de nos territoires ; il est à présent temps de l’appliquer à notre pays" poursuivent les maires signataires.



"Ce modèle auquel nous croyons, c’est celui qu’Emmanuel Macron propose aujourd’hui pour la France. Parce que le statu quo n’est plus possible, parce que nous devons retrouver le chemin du progrès économique, social et environnemental, nous, Maires de villes et de villages de la Métropole de Lyon, soutenons la candidature d’Emmanuel Macron à la Présidence de la République française"



Les signataires de cet appel sont Pierre ABADIE, Maire de Sathonay-Camp ; Guy BARRAL, Maire de Solaize ; Jean-Paul COLIN, Maire d’Albigny-sur-Saône ; Pierre CURTELIN, Maire de Saint-Romain-au-Mont-d’Or ; Roland CRIMIER, Maire de Saint-Genis Laval ; Jean-Luc DA PASSANO, Maire d’Irigny (photo); Alain GALLIANO, Maire de Craponne ; Renaud GEORGE, Maire de Saint-Germain-au-Mont-d’Or ; Virginie POULAIN, Maire de Fontaines-Saint-Martin ; Arthur ROCHE, Maire de Genay ; André VAGANAY, Maire de Vernaison ; Patrick VERON, Maire de Couzon-au-Mont-d’Or ; Claude VIAL, Maire de Charly ; Michèle VULLIEN, Maire de Dardilly