Des "Marcheurs" dans Lyon pour "le choix de la République

"On nous dit qu'il y a deux diables dans ce second tour. Nous, on essaye de dédiaboliser pour éviter qu'il n'y ait pas le vrai diable à l'Élysée", a ajouté Jean Visconte, un commercial de 64 ans.



"Macron a l'âge de mon fils. J'ai confiance en mon fils, j'ai confiance en

Macron. Si on ne fait pas confiance à la jeune génération, on est irrécupérable", a-t-il poursuivi.



D'autres militants affichaient néanmoins leurs inquiétudes quant à l'issue du second tour.



"Je suis assez inquiet car j'ai pas mal d'amis qui ont voté Mélenchon et ne

veulent pas Macron. Ils se disent maintenant que cela ne les concerne plus", a témoigné Pierre, 26 ans, fonctionnaire.



D'autres se disent relativement confiants mais néanmoins tendus.



"Il faut rester vigilant. Je suis tendue, j'ai hâte que cela se finisse", a

déclaré Emmanuelle Vignaud, 43 ans, espérant que son candidat suscite

"l'apaisement face à la violence et à l'agressivité de Marine Le Pen" .



"Je pense qu'Emmanuel Macron fera un très bon président", a-t-elle conclu.



Avec AFP