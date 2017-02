Des adolescents apprentis escrocs pour faire des achats sur internet

Ils entraient par effraction dans des établissements scolaires pour y appeler des numéros surtaxés : huit adolescents grenoblois ont été arrêtés et six mis en examen pour une escroquerie ingénieuse qui leur permettait de faire des achats sur internet.



Après plusieurs mois d'enquête, la Sûreté départementale de l'Isère a

interpellé ces huit adolescents âgés de 14 à 17 ans la semaine dernière,

a-t-on appris lundi auprès du parquet de Grenoble, confirmant une information du Parisien-Aujourd'hui en France.



Présentés à un juge devant lequel ils ont reconnu les faits "a minima", six

d'entre eux ont été mis en examen pour "vol, dégradations, escroquerie et

placés sous contrôle judiciaire", selon le procureur de la République à

Grenoble, Jean-Yves Coquillat.



Ils sont soupçonnés de s'être introduits dans plusieurs établissements

scolaires et d'y avoir passé, à partir de téléphones fixes, des appels sur des

numéros surtaxés, dans le but de créditer des porte-monnaie électroniques

qu'ils avaient créés au préalable sur des sites internet spécialisés. Les

montants collectés leur permettant, ensuite, de faire des achats en ligne.



"Ils achetaient des produits de marques que les jeunes de cet âge

affectionnent: des paires de chaussures et des survêtements siglés", a ajouté

le procureur, parlant d'une "certaine innovation" dans le procédé.



L'affaire était partie de signalements d'effractions dans des établissements scolaires avec des dégradations diverses (bris de vitres, murs maculés, déchets de repas pris sur place, etc.), à des dates coïncidant avec

de très fortes hausses des factures téléphoniques. Au total, ce serait "environ 16.000 euros d'appels" qui ont été passés, selon le magistrat.



Si certains des adolescents, habitant tous les quartiers sensibles du

Mistral et du Lys Rouge à Grenoble, étaient "un peu connus" de la police,

aucun n'a jamais été condamné.



Les délits pour lesquels ils sont poursuivis sont passibles de cinq ans d'emprisonnement - la moitié avec l'excuse de minorité.