Des bacheliers reversent la bourse au mérite de Wauquiez à une association

Un collectif de quelques lycéens lyonnais a décidé de reverser à des MJC la prime de 500 euros, promise aux bacheliers mention "Très Bien" par le président de région Laurent Wauquiez, en dénonçant une baisse des subventions dans le secteur associatif.



Emma, Lola, Jules et Robin, tous néo-bacheliers mention "Très Bien"

mercredi au lycée Antoine de Saint-Exupéry, sont à l'origine de l'initiative.



"On est au courant de la politique de Wauquiez qui supprime beaucoup de

subventions pour les associations", explique Emma.



"Cette prime, remise sans condition de revenu, est injuste, ajoute-t-elle. Ceux qui obtiennent la mention Très Bien, et nous en faisons partie, sont souvent issus de familles favorisées et n'ont pas besoin d'une telle somme."



"Le travail, le sérieux et l'investissement d'un élève ne se mesurent pas seulement à son résultat", ajoute une lettre ouverte écrite par les lycéens à Laurent Wauquiez.



Cette prime avait bénéficié en 2016 à près de 99% des bacheliers concernés

pour un coût total de trois millions d'euros, selon la région.



Cette "distribution de fonds publics se fait en parallèle d'un désengagement massif de la région du secteur associatif", regrette la lettre.



Les quatre lycéens, ainsi qu'une "dizaine d'autres" assure Lola, vont donc reverser tout ou partie de leur prime au Réseau Rhône-Ain-Saône des Maisons des jeunes et de la culture (MJC).



"On a choisi cette association parce que les MJC agissent aussi bien dans la culture que dans l'environnement et sont engagées dans l'éducation populaire", souligne Emma.



La région a parallèlement indiqué mercredi vouloir étendre son dispositif

avec une "Bourse au mérite", du même montant, récompensant des élèves "ayant réalisé un parcours remarquable". "Il est très important pour nous de valoriser et récompenser les efforts accomplis et d'accompagner nos jeunes

dans les meilleures conditions pour la suite de leurs études", affirme L. Wauquiez dans un communiqué.







Avec AFP