Des bornes audio nouvelle génération installées dans les grandes serres du parc de la tête d'or

La balade sous les grandes serres du Jardin Botanique du parc de la Tête d’Or sera désormais plus ludique.



Déjà présentes mais obsolètes, les 4 bornes qui diffusaient des contenus audio à destination du public ont été entièrement revues et modernisées.



Ce projet, mis en place par le service pédagogique du Jardin Botanique est un véritable outil de de découverte ludique des collections végétales. Il est accessible à tous les publics et en particulier aux déficients visuels.



Les structures en forme de fleur présentes depuis 2011 ont laissé place à 4 bornes plus modernes qui permettent de découvrir le monde des plantes en toute autonomie.



Habillées avec du bois de palette, elles s’intègrent mieux au paysage et à l’environnement des serres. Elles sont toutes agrémentées d’une ambiance sonore créée spécifiquement par une entreprise lyonnaise, et sur 3 d’entre elles des éléments graphiques ont été installés.



L’accent a été mis sur différentes thématiques en lien avec l’histoire de la botanique, les plantes utilitaires et les forêts équatoriales.



Chaque borne présente ainsi un thème général avec 4 sous-thèmes correspondant à plusieurs boutons poussoir.



Les plantes odorantes – A l’origine du parfum...Pourquoi les plantes émettent des odeurs et comment l’homme a su les exploiter, notamment pour la parfumerie ?



Les plantes et le son – Cliquetis, craquements et mélodies...Découvrir comment les instruments sont fabriqués à partir de matériaux d’origine végétale.



Histoire de serres – L’exotisme s’invite à Lyon...Pour faire connaissance avec les explorateurs du passé qui par leurs voyages à travers le monde ont contribué à l’enrichissement des connaissances sur les plantes.



La forêt équatoriale – Une forêt chaude et humide...Quels sont les dangers qui pèsent sur les forêts tropicales et les enjeux de la déforestation.



Pour rappel, les grandes serres du Jardin Botanique de la Ville de Lyon sont accessibles gratuitement de 9h à 16h30.