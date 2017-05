Des cambrioleurs albanais et kosovars opéraient en Suisse depuis la France

Quatre cambrioleurs albanais, qui opéraient depuis Annemasse (Haute-Savoie), ont été arrêtés en flagrant délit à Genève, tandis que deux complices kosovars étaient interpellés côté français, a annoncé mardi la police française dans un communiqué.



L'équipe de malfaiteurs, qualifiée de "très active à Genève", avait sa base

arrière à Annemasse, situé à seulement 10 kilomètres. Ils ont été surpris "en flagrant délit" dans un magasin de sport à Genève un dimanche, il y a dix jours, grâce à la coopération des forces de police des deux côtés de la frontière.



Ces quatre Albanais "faisaient l'objet, depuis plusieurs semaines, de

surveillances en Suisse et en France par la Cellule anti-cambriolage de la

circonscription de Sécurité publique d'Annemasse, la BOM (Brigade

opérationnelle franco-suisse) et par la BECAM (Brigade anti-cambriolages) de

Genève", a précisé la police d'Annemasse.



Les quatre hommes ont été incarcérés à la prison de Champ-Dollon en Suisse.



Le préjudice des cambriolages dont ils sont soupçonnés n'a pas été précisé.



Dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire urgente, "une

perquisition de leur appartement était effectuée" dès le lundi par la BOM et

la cellule anti-cambriolage d'Annemasse.



"Deux individus d'origine kosovare, qui se trouvaient dans l'appartement

perquisitionné, étaient interpellés et placés en garde à vue pour vol aggravé

et association de malfaiteurs", a précisé la même source.



Après leur présentation à un juge, "l'un d'eux a fait l'objet d'une convocation au tribunal de Thonon-les-Bains et le second a été transféré au centre de rétention administrative avec une obligation de quitter le territoire français dans les 30 jours".





Avec AFP