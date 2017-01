Des chutes de neige à prévoir ce soir et la nuit prochaine

Une perturbation neigeuse sous forme d'averses d’intensités variables, va impacter les Alpes et l'Auvergne ce vendredi en tout début d’après midi.



Concernant l'Auvergne, l’intensité des averses neigeuses devrait être modérée.



En revanche sur le massif alpin, des cumuls de neige importants sont attendus (environ 15 cm de neige est au tunnel de Fréjus, et entre 20 et 30 cm de cumul au niveau du tunnel du Mont Blanc).



Des difficultés de circulation sont à prévoir sur les axes autoroutiers durant cet après midi.



Après une accalmie qui pourrait être observée en fin d’après midi, la perturbation neigeuse reprendra de l’intensité et s’étalera sur la nuit prochaine.



Des interdictions de circulation PL sur ces axes pourront être mise en œuvre.



Bison Futé est à votre disposition 24 h / 24