Des herbes pas si folles dans la Métropole de Lyon

Depuis le 1er janvier 2017, toutes les collectivités sont tenues de désherber leurs espaces publics autrement qu’avec des produits chimiques.



Cette disposition contenue dans la loi, la Métropole de Lyon l’avait anticipé et pratiquait déjà le zéro phyto dans ses parcs, ses jardins, sur les sols imperméables, les aires de jeux, près des crèches, des écoles ou des points d’eau.



Plusieurs communes du territoire métropolitain avaient mis en place des solutions alternatives aux désherbants chimiques il y a déjà 10 ans.



Aujourd’hui, la loi impose la non-utilisation de produits chimiques à tous les sols, qu’ils soient perméables ou imperméables.



145 hectares du territoire métropolitain sont ainsi concernés par cette interdiction.



Dans le cadre de la sensibilisation des habitants du territoire à une pratique qui deviendra également obligatoire pour chaque citoyen à partir du 1er janvier 2019, la Métropole de Lyon lance une vaste campagne de communication autour d’un slogan :

"Quand la végétation va bien, c’est que la vie revient !"



Il s’agit d’une campagne d’affichage déployée sur l’ensemble du territoire afin d’informer les citoyens de cette nouvelle obligation pour les collectivités mais aussi pour faire comprendre que la présence de végétation le long d’un trottoir ou dans un square n’est pas le fruit d’une négligence des services de la propreté mais bien la conséquence maîtrisée de la nouvelle place des végétaux dans notre environnement urbain familier.



Avec le « zéro phyto » en effet, le végétal est plus sauvage à certains endroits et des herbes folles peuvent pousser au bord d’un trottoir ou entre les dalles d’une place.



En ce moment-même, la Métropole de Lyon et la ville de Grigny procèdent à une opération pilote le long de la rue Victor Hugo. Les jardiniers de la ville ont planté un gazon à pousse très lente qu’il ne sera nécessaire de tondre que deux fois par an.



Un même type d’expérimentation est en cours le long de l’avenue Leclerc (Lyon 7e). Ce gazon « lent » commence tout juste à sortir de terre à hauteur du quartier général Frère.



En complément de cette campagne de communication sur le « zéro phyto », les services de la Métropole de Lyon ont produit un guide des bonnes pratiques de l’éco-jardinier facilement téléchargeable sur le site www.grandlyon.com à la rubrique "Consulter le guide de l’éco-jardinage"