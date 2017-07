Des parkings LPA fermés cet été

LPA profite de la période estivale pour poursuivre la rénovation de ses ouvrages.



Les chantiers de l’été 2017 concernent les parcs Cordeliers, Célestins, Gare Part-Dieu, Gros Caillou et Saint Georges.



A cette occasion certains parcs seront entièrement ou partiellement fermés durant les mois de juillet et d’août.



Parc Cordeliers Les niveaux 3 et 4 seront fermés du14 juillet au 27 août pour travaux de peinture des sols, des plafonds et de l’hélice, ainsi que des travaux d’électricité. Ces travaux nécessiteront la fermeture complète du parc du 14 août 6h au 15 août 20h.



Parc des Célestins L’ensemble du parc sera concerné par des travaux de rénovation de l’éclairage en juillet et août. Ces travaux ne nécessiteront pas la fermeture du parc.



Parc Gare Part Dieu

Les niveaux 3 et 4 seront fermés du14 juillet au 27 août pour travaux de peinture des sols, des plafonds et de l’hélice, ainsi que des travaux d’électricité. Ces travaux nécessiteront la fermeture complète du parc du 14 août 6h au 15 août



Parc Gros Caillou Le niveau - 1 sera concerné par des travaux de peinture des sols, des murs et des plafonds. L'ensemble du parc sera fermé du 3 juillet au 17 août puisque l’entrée et la sortie du parc se font au niveau concerné.



Parc Saint Georges Les niveaux -1 et -2 seront fermés pour des travaux de peinture des sols, des murs et des plafonds. Fermeture du niveau - 1 les 10 et 11 juillet Fermeture du niveau - 2 du 10 juillet au 18 août.



Les abonnés des parcs concernés par les fermetures sont accueillis pendant la durée des travaux sur les autres parcs de LPA.