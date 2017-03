Des pièces romaines vendues aux enchères à Villefranche

Un trésor de près de 3.000 pièces romaines découvert dans l'Ain en 2014 a été adjugé 35.000 euros vendredi à

Villefranche-sur-Saône, la pièce la plus chère, représentant les empereurs

Carus et Carin, étant emportée à 2.200 euros, a indiqué Me Gérald Richard.



Ces 2.923 pièces romaines du IIIe siècle, frappées pour beaucoup d'entre

elles dans des ateliers lyonnais mais aussi en Italie, à Milan ou Pavie, avaient été découvertes par hasard dans une cruche par le propriétaire d'un champ à Reyssouze dans l'Ain.



"Les pièces, pour la plupart constituées de feuilles d'argent entre des feuilles de cuivre, sont de la même époque et leur état assez homogène,

laissant penser qu'elles pourraient être destinées à la solde de soldats", a

précisé à l'AFP Me Richard de la maison Era-Enchères Rhône-Alpes.



"Ou bien les pièces avaient été cachées par crainte d'un pillage", a-t-il

ajouté. "Environ 10% d'entre elles sont par ailleurs des faux."



Parmi les autres nombreux lots de ce trésor mis aux enchères, une pièce à

l'effigie de l'empereur Probus, au pouvoir de 276 à 282, a été adjugée 450 euros.



Ces pièces, déposées à l'époque de leur découverte à la Direction régionale des affaires culturelles, ont été expertisées par Joël Creusy, à Lyon, et laissées libres à la vente par l'État qui, depuis 2016, est propriétaire à

100% des trésors découverts.





Avec AFP