Des pistes cyclables à la place de l'autoroute: Louis Pradel a du se retourner dans sa tombe au Bois d'Oingt

La traversée du centre de Lyon par l'autoroute Paris-Marseille, grâce au tunnel de Fourvière et au centre d'échange multimodal de Perrache, surnommé le plat de nouilles, en raison des très nombreux tunnels et lignes (autoroute, métros, bus, tramways, trains, TGV) qui s'y croisent...c'était dans les années 70 la fierté de Louis Pradel, maire de Lyon surnommé Zizi Béton pour sa passion de bâtisseur.



C'est aujourd'hui sa réalisation la plus contestée, au point que Gerard Collomb a fait du déclassement de l'autoroute la priorité de son 3ème mandat.



Le décret permettant le déclassement des autoroutes A6 et A7 dans leur traversée de Lyon a été publié jeudi au Journal Officiel



C'est "l'étape fondatrice du processus qui conduira à terme à détourner le

trafic de transit de l'agglomération lyonnaise", souligne la préfecture du

Rhône dans un communiqué.



Dès que le conseil de la métropole de Lyon aura délibéré sur l'intégration

de cette section dans sa propre voirie, le préfet de région prendra un arrêté

- "avec effet au plus tard au 1er novembre 2017" - pour "permettre une transition harmonieuse entre les équipes d'exploitation de l'État et celles de la métropole".



"Une étape historique est franchie aujourd'hui", s'est félicité le maire et

président de la métropole de Lyon, Gérard Collomb (PS), à l'origine de ce

"dossier majeur d'intérêt général (...) pour les générations futures



La portion déclassée, de 16 kilomètres de long, est comprise au nord entre

Limonest-Dardilly, à l'extrémité de la concession des Autoroutes

Paris-Rhin-Rhône (APRR), et au sud, Pierre-Bénite, avant l'échangeur avec

l'A450.



Il revient désormais à la métropole de Lyon de réaménager cet axe, avec

notamment la transformation d'une portion le long des quais du Rhône en un boulevard urbain "apaisé" qui privilégiera les modes de transport dits "doux", bus ou vélo....bien loin de l'idéal du tout-bagnole défendu par Zizi Béton.