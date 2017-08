Deux alpinistes allemands meurent de froid dans le Mont-Blanc

Deux alpinistes allemands sont morts

d'hypothermie lors de l'ascension du Mont-Blanc du Tacul, a-t-on appris

mercredi auprès du peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM) de Chamonix



Leurs corps ont été retrouvés en matinée et redescendus dans la vallée.



Les deux quadragénaires étaient partis en cordée, lundi matin, du refuge

Torino pour faire la traversée des aiguilles du Diable, mais ils n'ont pu

atteindre le sommet à temps et ont été pris par la tempête avec des vents

soufflant à 120 kilomètres/heure, a expliqué à l'AFP un gendarme du PGHM.



Cette course d'alpinisme, cotée difficile, est une grande classique très

fréquentée lorsque les conditions climatiques le permettent, comme c'était le cas lundi, avant la dégradation survenue le lendemain, a ajouté le militaire.



La disparition des deux hommes a été signalée mardi soir par leurs proches.



Les corps ont été localisés mercredi matin sur le sommet situé à 4.250

mètres d'altitude par un hélicoptère de la Sécurité Civile .