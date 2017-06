Deux lycéens marseillais en garde à vue, suspectés d'avoir poussé un homme dans le Rhône

Deux lycéens marseillais ont été arrêtés et placés en garde à vue, soupçonnés d'avoir poussé dans le Rhône un passant lors d'une sortie scolaire à Lyon.



Agés de 17 et 18 ans, ils sont suspectés d'avoir poussé le 25 mai un homme d'une cinquantaine d'années dans le fleuve, alors qu'il se baladait

"tranquillement" sur les berges, a expliqué une source policière, confirmant une information du quotidien régional Le Progrès.



La victime a été sauvée in extremis par un passant qui a réussi à l'extraire de l'eau.



Le quinquagénaire, choqué, avait déposé plainte au commissariat du 7e

arrondissement de Lyon, et la Sûreté départementale du Rhône a été saisie.



Les deux lycéens ont été retrouvés grâce notamment à l'un des responsables de leur établissement, qui a fait le lien avec des articles de presse.



Au moment de l'agression, les deux élèves étaient à Lyon où ils visitaient

le Centre d'histoire de la résistance et de la déportation, et avaient "une heure de battement" avant de prendre le train.



Les enquêteurs ont entendu lundi des témoins à Marseille, où les deux

adolescents étaient en garde à vue. Ils doivent être présentés au parquet de

Lyon mercredi.



Celui qui a poussé la victime est soupçonné de violence aggravée avec

préméditation, tandis que le mineur, qui a filmé la scène et l'a diffusée sur

internet, est suspecté de non assistance à personne en danger et divulgation d'images violentes.





