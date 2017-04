Dimanche 2 avril Quinté + Saint-Cloud

PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT



DIMANCHE 2 AVRIL QUINTE+ SAINT CLOUD



13 RONCHOIS

5 MAIZE AND BLUE

1 HOLIDAY WINNER

8 TONGUES OF FIRE (MON COUP DE CŒUR)

4 EVER AFTER

14 SALUT LIONEL

3 SAOSEO

9 VOL PETITE



résultats :



Samedi je donne le gros tiercé (104,60) avec mon coup de cœur gagnant à 28/1 ! Mardi : tiercé (118,90), quarté (136,76), tuyau 2e à 12/1 ! Jeudi : tiercé (30,50).