Disparition de Maëlys: information judiciaire ouverte, deux juges saisis

Une information judiciaire a été ouverte et deux juges du Parquet de Grenoble ont été saisis pour mener l'enquête sur la disparition, il y a une semaine, de la petite Maëlys, a annoncé samedi le procureur adjoint de Grenoble Laurent Becuywe.



"Une information judiciaire a été ouverte contre X du chef d'enlèvement et séquestration d'un mineur de 15 ans", a indiqué M. Becuywe lors d'une

conférence de presse.



Le magistrat a justifié la remise en liberté, la veille en début de soirée,

des deux hommes de 34 ans, mis en garde à vue jeudi et vendredi.



"Les personnes gardées à vue avaient des éléments sur lesquelles il fallait

qu'elles s'expliquent (...). Dans l'état, il a été décidé que ces éléments n'étaient pas des charges permettant de les déférer devant le juge

d'instruction", a-t-il ajouté.



"Ce n'est pas parce qu'il y a des zones d'ombre que cela constitue des

charges", a-t-il relevé.



"Le changement de cadre juridique" matérialisé par l'ouverture d'une

information judiciaire "n'atteste pas (...) d'une inquiétude particulière",

a-t-il assuré



Il s'explique par le fait que, "le temps s'étant écoulé, le cadre de la disparition en flagrance n'est plus judiciairement le cadre le plus adapté".



Pour le magistrat, la priorité "absolue" est bien sûr de retrouver l'enfant

de neuf ans disparue dans la nuit de samedi à dimanche à Pont-de-Beauvoisin



Il a précisé que plus de 200 personnes avaient été entendues depuis le

début de l'enquête et qu'une quarantaine de perquisitions menées.



"Les investigations sur le terrain sont arrivées presque au bout. Peut-être

déjà, (elles sont) arrivées jusqu'au bout", a dit Laurent Becuywe.