Distribution de professions de foi : une "quinzaine de départements" affectés par des dysfonctionnements

Une "quinzaine de départements" ont été affectés par des dysfonctionnements dans la distribution de professions de foi pour les législatives, dont le premier tour a lieu dimanche.



Une quinzaine de départements sont touchés à des degrés divers, dans un

grand quart sud-est de la France, par des retards dans la distribution des

professions de foi des candidats à l'élection: cela ouvre la porte à des contentieux



Le problème de dysfonctionnement est bien identifié. Il s'agit d'un problème avec un prestataire. Ces prestataires sont choisis par les préfectures à l'issue d'un appel d'offres.



Une source préfectorale a par ailleurs indiqué que de la propagande

électorale" devrait "arriver même tardivement entre aujourd'hui et demain samedi, et incité à aller consulter le site de e-propagande



De nombreux dysfonctionnements ont été constatés dans la distribution des

professions de foi à travers plusieurs départements de la région lyonnaise et du sud.



L'acheminement de la propagande électorale dans l'Ain, la Loire, le Rhône,

la Drôme et la Haute-Savoie, assuré par le même prestataire, a ainsi rencontré des difficultés, tout comme en Saône-et-Loire et dans le Gard.



Des responsables locaux LR avaient qualifié hier la situation de

"catastrophe", et indiqué "se réserver le droit d'intenter un recours".



Vendredi, Jean-Luc Mélenchon a critiqué sur son blog "le bazar le plus

complet" dans la distribution du matériel, et re-publié un communiqué de son parti daté du même jour dénonçant un "déni démocratique", "résultat de la politique de privatisation des services publics".



L'ancienne ministre de l'Education Najat Vallaud-Belkacem, candidate à

Villeurbanne, a elle aussi dénoncé cette situation sur les réseaux sociaux.



"Nous publions sur notre site la profession de foi. Sa diffusion par les

services de l'État s'avère aléatoire", a-t-elle tweeté, sans citer nommément

le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui soutient son concurrent, Bruno Bonnell.