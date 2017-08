Don de sang : la mobilisation doit se poursuivre, c’est essentiel

Les Françaises et les Français ont été nombreux à se mobiliser suite à l’appel urgent lancé le 30 juin dernier, permettant à l’Établissement français du sang (EFS) d’atteindre à nouveau un niveau de réserve satisfaisant en ce début d’été avec près de 100 000 poches de sang en stock ce jour.



L’EFS tient à remercier toutes les personnes qui se sont déplacées.



Cependant, il est nécessaire que la mobilisation se poursuivre et s’inscrive dans la durée, toute l’année et dès cet été notamment à l’approche du pont du 15 août.



L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins est limitée (5 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges).



10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades et aucun produit ne peut se substituer au sang des donneurs bénévoles.



C’est pourquoi la mobilisation des donneurs est essentielle chaque jour.



Les hommes peuvent donner leur sang six fois par an et les femmes quatre fois par an. Les personnes ayant donné leur sang le 14 juin à l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang peuvent de nouveau se rendre sur les sites de collecte dès la mi-août.



Des collectes sur les lieux de vacances



Les Françaises et Français sont également attendus tout l’été dans les sites de l’EFS et dans les nombreuses collectes mobiles organisées partout en France.



En plus des collectes en cœur de villes, les équipes de l’EFS se rendent comme chaque été au plus près des donneurs, sur les lieux de vacances : des collectes sont notamment organisées en bord de mer.



Un don de sang ne prend que 45 minutes, dont seulement une dizaine de minutes pour le prélèvement.



Pour un don de sang à LYON, il est possible de se rendre à l'Etablissement français du sang, Maison du don de Confluence 3, Cours Charlemagne

69002 Lyon

Tel : 04 72 31 33 50



Parking Q-park Perrache-archive gratuit

Métro A et Tram T2 : Arrêt Perrache

Tram T1: Arrêt Suchet



Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi : de 8h à 19h

Le samedi : de 9h à 13h





Don de sang avec et sans RDV

Don de plasma et plaquettes uniquement sur RDV