Double homicide: les corps d'une d'une mère et de sa fille découverts à Corbas

Les corps d'une mère et de sa fille ont été découverts vendredi par les gendarmes à leur domicile de Corbas, et un suspect se trouve en garde à vue.



La personne placée en garde à vue est le mari de la première victime et

père de la deuxième, une jeune fille née en 1999.



Cela faisait plusieurs jours que des proches s'étaient inquiétés d'être

sans nouvelles des deux victimes.



Une enquête de flagrance a été diligentée mais les circonstances exactes de ce double homicide n'étaient pas encore connues vendredi soir.







Avec AFP