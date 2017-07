Double meurtre près de Lyon: le père de famille mis en examen

Un père de famille a été mis en examen dimanche après la découverte vendredi des corps de sa compagne et de sa fille dans l'appartement familial, à Corbas.



Le quadragénaire a été mis en examen pour "meurtre par concubin,

concomitant à un autre crime", a précisé la même source. Le suspect avait été interpellé vendredi matin à son domicile de Corbas, auprès des cadavres de sa compagne et de sa fille, puis placé en garde à vue.



Le décès des deux victimes remonterait à plusieurs semaines. "L'état des corps est tel qu'il faudra attendre les autopsies" pour en savoir davantage sur les causes de la mort.



Ce sont des proches de la famille qui avaient donné l'alerte, s'inquiétant

d'être sans nouvelles de la mère et de sa fille, née en 1999. Les gendarmes

s'étaient alors rendus à leur domicile et avaient fait la macabre découverte.



L'enquête de flagrance a été confiée à la compagnie de gendarmerie de Bron

pour connaître les circonstances de ce double meurtre.







Avec AFP