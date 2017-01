Drame familial dans l'Ain: un adolescent mortellement poignardé par son demi-frère

Un adolescent de 12 ans a été mortellement poignardé dans la nuit de vendredi à samedi à Péronnas au domicile familial par son demi-frère, qui a été interpellé et hospitalisé en raison de son état psychiatrique.



Le drame s'est déroulé vers 03H30 dans la chambre du collégien quand pour une raison encore indéterminée ce dernier a été frappé à plusieurs reprises par son demi-frère, âgé de 31 ans, avec "un couteau de cuisine", a précisé à l'AFP le parquet de Bourg-en-Bresse, confirmant une information du quotidien Le Progrès.



Les parents étaient présents sur place et ont pu donner l'alerte. Malgré

l'intervention des premiers secours sur place, quelques minutes plus tard, la victime est décédée des suites de ses blessures.



Interpellé sans difficultés puis placé au centre psychothérapique de l'Ain à Bourg-en-Bresse en raison de son état mental, l'agresseur n'avait toujours pas pu être entendu dimanche par les enquêteurs.



Aucune autre précision n'a été donnée sur le trentenaire.



Une information judiciaire pour "homicide volontaire sur mineur de 15 ans" a été ouverte, selon le parquet.