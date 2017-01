Drôme: un homme en garde à vue après s'être retranché chez lui avec une arme

Un homme armé qui s'était retranché à son domicile à Tain-l'Hermitage (Drôme), a été interpellé samedi en fin de matinée.



Vers 9H30, l'homme, dont l'identité et l'âge n'ont pas pu être précisés dans l'immédiat, avait appelé les gendarmes en tenant "des propos belliqueux et violents", a précisé à l'AFP le procureur de Valence, Alex Perrin, confirmant une information de France Bleu Drôme-Ardèche.



Un périmètre de sécurité avait été mis en place autour du domicile du

forcené, qui se trouvait seul dans l'appartement et s'est finalement rendu vers 11H30, selon la préfecture.



L'homme, "dont le comportement peut laisser à penser qu'il était alcoolisé", selon le procureur, a été interpellé et placé en garde à vue. Une

arme de poing a été trouvée à son domicile.



Il pourrait être poursuivi pour "menace d'atteinte aux personnes et

détention d'arme", a ajouté le magistrat.







