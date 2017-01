Du feu dans le futur Terminal 1 de Lyon Saint-Exupery

Ce vendredi 20 janvier à partir de 10 heures, les tests de désenfumage du Futur Terminal seront réalisés.



Les travaux du Futur Terminal 1 avancent vite. Son ouverture au trafic lowcost est prévue en mars prochain.



La première phase finalisée du terminal, avec ses 63 000 m², sera opérationnelle en septembre. En attendant, les tests des équipements de sécurité sont en cours.



Vendredi 20 janvier à partir de 10h00, les essais de désenfumage seront effectués afin de tester le système de sécurité incendie et d’en mesurer sa performance. Un feu réel sera allumé dans le hall public, pouvant provoquer un dégagement de fumée aux alentours du terminal.



Le nouveau terminal 1 doublera la superficie des terminaux actuels et proposera aux passagers les meilleurs standards internationaux.



En chiffres, le Futur Terminal 1 à terme : 70 000 m², le plus grand chantier de l’histoire de l’aéroport (dont 7 000 m² de raccordement au terminal 1 historique en 2018), 10 000m² d’espace détente, restauration et shopping



Le terminal portera la capacité d’accueil de l’aéroport Lyon-Saint Exupéry à 15 millions de passagers (vs 9.5 millions aujourd’hui)



215 millions € d’investissement en font l’un des plus importants chantiers de la région Auvergne-Rhône-Alpes