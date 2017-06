ECOLO'NOMIA: DES IDEES ECOLOS ET CREATRICES D'EMPLOI

ECOLO'NOMIA est un site qui accueillera des interviews d’entrepreneurs pour présenter leurs innovations et leur forces humaines, des témoignages de spécialistes, les actions engagées par l’état et de l'information pour combattre les idées reçues.



Un site qui proposera donc une information positive, en dévoilant tout un tas d’innovations à soutenir et que l’on peut s’approprier aux quotidiens…pour participer au sauvetage de la planète.