EPISODE DE POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE À L'OZONE NIVEAU INFORMATION ET RECOMMANDATION

Le bassin Lyonnais Nord-Isère et le bassin grenoblois connaissent actuellement, en raison des fortes chaleurs et de l'absence de vent, un épisode de pollution atmosphérique à l'Ozone (niveau information et recommandation – seuil de 180 mg / m3) qui devrait se poursuivre ces prochains jours.



Le préfet du Rhône recommande aux personnes vulnérables ou sensibles de limiter les activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions), autant en plein air qu’à l’intérieur ;



En cas de symptômes ou d’inquiétudes, prendre conseil auprès de son pharmacien ou de son médecin.



Pour l’ensemble de la population, il est recommandé de privilégier les solutions de « partage » pour vos déplacements : co-voiturage, transports en commun, d'éviter de circuler avec des véhicules polluants (date d'immatriculation antérieure au 1er janvier 2006 – vignettes CRIT’Air 3 – 4 et 5), d'éviter la conduite « agressive » des véhicules et l’usage de la climatisation, d'abaisser temporairement de 20 km/h les vitesses maximales des véhicules



Pour les travaux d’entretien ou de nettoyage, éviter d’utiliser des outils non électriques (tondeuses, taille, haie,…) ainsi que des solvants organiques (white-spirit, peinture, vernis décoratifs, produits de retouche automobile,…)