ESKER recrute 60 collaborateurs

Après l’intégration d’une cinquantaine de nouveaux collaborateurs en 2016, l’ETI lyonnaise annonce un plan de recrutement ambitieux de 60 nouveaux collaborateurs pour l’année 2017.



"Depuis plus de 30 ans, Esker s’est toujours développée en plaçant l’humain et l’innovation au cœur de ses préoccupations. Grâce à cette stratégie, Esker a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 66 millions d’euros, en croissance de 13% par rapport à 2015, et dont 61% est réalisé à l’export" souligne ESKER dans un communiqué.



En 2017 et afin de maintenir cette croissance soutenue, Esker a prévu de recruter 60 nouveaux collaborateurs, principalement des commerciaux, des consultants Service Professionnel qui déploient les solutions en SaaS chez les clients, des ingénieurs système qui gèrent la plateforme Cloud et des développeurs qui conçoivent les solutions.



Tous ces nouveaux ingénieurs viendront agrandir les rangs de son équipe basée au siège de la société à Lyon.



