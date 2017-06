Éclairage: de la santé à l'éducation, des innovations lumineuses au salon Onlylight

Éclairer pour mieux récupérer physiquement, éclairer pour apprendre sans risquer la myopie, éclairer pour se déplacer en

toute sécurité...



Des innovations autour de la lumière seront présentées au salon Onlylight à Lyon.



"Dans la filière de la lumière, qui représente un marché de 2,3 milliards

d'euros en France, beaucoup de choses n'étaient pas imaginables il y a encore cinq ans", a souligné jeudi Philippe Badaroux, président du Cluster Lumière qui organise cette première édition du salon.



"C'est une filière bouleversée par les innovations et ce salon servira à

leur donner un sens".



François Duforez, médecin du sport, interviendra ainsi dans le cycle

"éclairer pour la santé". Ce spécialiste du sommeil évoquera son travail cette

saison avec les joueurs de l'AS Monaco. "Il a utilisé différentes lumières lors des phases de récupération", a précisé Philippe Badaroux. "C'est physique et non chimique, donc on ne peut pas parler de dopage."



Pour Claude Gronfier, chronobiologiste à l'Inserm qui participera au salon, la lumière régule les rythmes biologiques. Selon lui, une "mauvaise hygiène lumineuse" - comme l'excès de lumière avant de dormir, notamment celle des écrans - dérègle l'horloge biologique.



Spécialistes et enseignants participeront au thème "éclairer pour

apprendre".



Selon Philippe Badaroux, les ophtalmologues s'inquiètent d'une

forte augmentation de la myopie chez les enfants en France. "Il faut rénover

l'éclairage dans les salles de classe, surtout en maternelle, tout en

diminuant la facture énergétique, pour endiguer ce phénomène."



Sur la route, il existe désormais "un système de lumières pour attirer la

vigilance du conducteur notamment en cas d'endormissement au volant".



Le salon présentera par ailleurs des innovations 2.0, comme iGirouette, un

panneau directionnel urbain connecté. Il s'agit d'un dispositif de signalisation sur lequel des informations touristiques ou événementielles

s'afficheront en temps réel. Grâce aux coordonnées GPS du smartphone et à une application, les passants seront dirigés par ces iGirouettes disposées dans la ville.



Le salon Onlylight aura lieu du 13 au 15 juin à Lyon. Il est organisé pour

la première fois par le Cluster Lumière qui a été créé à Lyon il y a 10 ans et

rassemble 170 entreprises spécialisées dans les nouvelles technologies de

l'éclairage.







Avec AFP