Ecopla: l'italien Cuki confirme la réimplantation en Isère

Cuki, qui avait racheté les actifs du fabricant isérois de barquettes en aluminium Ecopla après sa liquidation en juin 2016, va bien se réimplanter dans la région d'ici la fin de l'année



L'Italien va donc s'installer dans la vallée du Grésivaudan et s'engage à

embaucher 12 personnes d'ici fin 2017; et 44 au total sur trois ans, annonce le ministère de l'Économie dans un communiqué à l'issue d'une réunion avec les différents acteurs du projet à Bercy mardi.



Dans sa filiale française, Cuki va produire des barquettes aluminium et

papier-carton pour le marché de l'agroalimentaire français dans un premier temps, puis européen.



Ce projet représente un investissement de 15 millions d'euros sur trois ans pour la société, qui sera aidée par le gouvernement français par une aide à la réindustrialisation sous forme d'avance remboursable de deux millions



Ecopla employait 77 personnes au moment de sa liquidation judiciaire. Des anciens salariés s'étaient fortement mobilisés pour faire émerger un projet de redémarrage du dernier fabricant de barquettes aluminium de France.



Ils étaient notamment allés en justice l'an dernier pour faire valoir leur

projet d'offre de reprise en société coopérative (Scop), en vain.



Cuki, dont le siège est situé près de Turin, réalise un chiffre d'affaires

de 200 millions d'euros et emploie 400 personnes en Italie et 65 dans sa

filiale turque.





