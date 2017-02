Election présidentielle: Cyrille ISAAC-SIBILLE appelle Bayrou à rejoindre Macron

"Pour la première fois depuis de sombres périodes, l'extrême droite nationaliste, anti-européenne est en mesure, si nous ne sommes pas capable de faire face, de prendre le pouvoir" met en garde l'élu Modem de Sainte-Foy- les-Lyon.



"Lorsqu’un sentiment collectif non exprimé devient majoritaire, il ne lui manque plus qu’un germe pour cristalliser et prendre corps".



A deux mois du scrutin, "la vision centriste, humaniste, européenne, respectueuse de chacun est portée par Emmanuel Macron" estiment dans un communiqué adressé a la redaction de Lyon 1ere, 6 élus de la Region se revendiquant du Conseil National du MODEM.



"Il n’est pas un homme providentiel ; c’est un homme qui n’est là que parce qu’il cristallise sur sa personne l’attente forte de millions de Français qui ne se reconnaissent pas dans les dérives extrémistes qui leur sont proposées comme seules alternatives".



Pour Cyrille Isaac-Sibille "Emmanuel Macron et François Bayrou représentent les deux faces indivisibles d’une même pièce qu’est la France rayonnante, optimiste, créatrice, démocrate et républicaine. Ce qui les rassemble est bien plus fort que ce qui pourrait les diviser."



Alors que François Bayrou s'apprête à annoncer sa décision, l'élu fidesien lui propose "d’accompagner Emmanuel Macron et de lui apporter son expérience et sa lucidité, pour que la France retrouve le chemin de l’apaisement et de la prospérité."