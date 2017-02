Élection syndicale dans les Très Petites Entreprises : la CGT largement en tête

Les résultats de l’élection des représentants des salariés des très petites entreprises ont été proclamés ce vendredi.



Plus de 330 000 salariés d’entreprises de moins de 11 personnes et employés àdomicile ont pris part au scrutin.



Le scrutin, destiné à mesurer l’audience des organisations syndicales auprès des 4,5 millions de salariés des entreprises de moins de 11 salariés et des employés à domicile, s’est clos le 20 janvier.



La Commission nationale des opérations de vote s’est réunie vendredi, en présence des organisations syndicales, pour proclamer les résultats et annoncer que plus de 330 000 salariés des TPE et employés à domicile avaient pris part à ce scrutin, soit un taux de participation de 7,35 %.



La Commission régionale des opérations de vote de la région Auvergne-Rhône-Alpes s’est par ailleurs réunie pour proclamer les résultats régionaux.



En Auvergne-Rhône-Alpes, 34 851 électeurs se sont exprimés, soit un taux

de participation de 7,21 %.



Le détail des résultats nationaux et régionaux est disponible sur le site internet de la DIRECCTE.



Ces élections, qui permettront pour la première fois à tous les salariés des TPE d’être représentés au sein des commissions paritaires interprofessionnelles au niveau régional créées par la loi « Rebsamen » du 17 août 2015, contribuent à un progrès important de notre démocratie sociale.



Ces résultats seront intégrés à la mesure de l’audience des organisations syndicales qui sera présentée fin mars aux partenaires sociaux réunis au sein du Haut conseil du dialogue social. Ils viendront s’ajouter aux suffrages recueillis par les organisations syndicales lors des élections professionnelles organisées dans les entreprises d’au moins 11 salariés et lors des élections aux chambres départementales d’agriculture.



Chez les non-cadres, c'est la CGT qui arrive en tête avec 28,3%, devant la CFDT 14,3%, la CFDT 14,3% et l'UNSA 13%

Chez les cadres, la CFE CGC en tête avec 31%, suivi par la CFDT et la CGT



Au total, c'est la CGT qui arrive en tête avec 26,4%, devant CFDT, UNSA et FO