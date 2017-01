Élection syndicale dans les Très Petites Entreprises : scrutin ouvert jusqu'au 13 janvier

Du vendredi 30 décembre 2016 au vendredi 13 janvier 2017, les 550 000 salariés des Très Petites Entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont 139 000 dans le département du Rhône, sont invités à voter pour désigner l’organisation syndicale qui les représentera pour les quatre prochaines années.Le scrutin contribuera également à désigner les conseillers prud’hommes du collège salarié et les représentants de salariés dans les futures commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI).Tous les salariés des entreprises de moins de 11 salariés, employés à domicile, apprentis peuvent voter. Ils exercent les métiers d’assistantes maternelles, d’employés de l’hôtellerie café restauration, d’ouvriers du bâtiment ou du commerce de détail, des services automobiles ou des cabinets médicaux et paramédicaux...Le vote se déroule soit sur Internet en se connectant sursoit par courrier.Les électeurs ont déjà reçu les informations sur l’élection et les modalités de vote.Les résultats du scrutin seront proclamés le 3 février 2017.