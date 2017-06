Elections législatives: des problèmes d'acheminement des documents de propagande électorale dans le département du Rhône

Coup de colère de Gerbert Rambaud, le candidat Debout la France dans la 10ème circonscription...Le candidat se dit stupéfait d'avoir découvert que sa profession de foi n'avait pas été incluse dans l'enveloppe officielle envoyée aux électeurs. Il entend demander l'annulation de l'élection



"Les professions de foi des candidats et les bulletins de vote à leur nom ont été expédiés à l’ensemble des électeurs/trices du département" répond la préfecture reconnaissant toutefois des dysfonctionnements notamment l’absence de certaines professions de foi et/ou bulletins dans certaines communes.



Les envois de propagande électorale sont assurés par une société prestataire, rappelle la préfecture .



Dès la mise en évidence du problème, la préfecture du Rhône a examiné avec l’entreprise l’ensemble du processus qualité mis en œuvre, afin d’engager au plus vite les solutions correctrices nécessaires.



"Ces difficultés liées à l’acheminement de la propagande ne remettent en cause ni les opérations électorales du dimanche 11 juin 2017, ni la liste des candidats officiellement déclarés" souligne la préfecture dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ère.



La préfecture du Rhône invite les électeurs/trices à consulter le site www.programme- candidats.interieur.gouv.fr, où les candidat(e)s qui en ont exprimé le souhait ont publié leur profession de foi, dans un format identique aux documents imprimés, validés par la commission de propagande électorale et adressés par voie postale aux électeurs.



Par ailleurs, l’ensemble des bulletins de vote des candidats seront disponibles dans tous les bureaux de vote lors du 1er tour du 11 juin 2017, précisent le service des élections.