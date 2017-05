Élections législatives: un bureau de vote en plus à Vénissieux

A l’occasion des élections législatives des 11 et 18 juin 2017, les bureaux de vote à Vénissieux seront ouverts de 8 à 19 heures.



2017 est une année de refonte des listes électorales.



Une nouvelle carte a été adressée à l’ensemble des électeurs, qu’ils soient anciennement ou nouvellement inscrits sur les listes électorales : attribution d’un nouveau numéro d’électeur et intégration de la création d’un 29ème bureau de vote.



Le bureau de vote n° 1 Hôtel de ville est scindé en deux et les bureaux de vote sont renumérotés selon l’ordre.



Les jeunes qui auront 18 ans avant les élections recevront leur carte électorale quelques jours avant le premier tour de scrutin.



Vous pouvez vérifier votre inscription sur les listes électorales de Vénissieux et le bureau de vote auquel vous êtes rattaché(e) sur le site de la ville www.ville-venissieux.fr / Rubrique Démarches en ligne.



Il est rappelé aux électeurs qui souhaitent voter par procuration qu’ils doivent faire leur demande le plus tôt possible (commissariat, gendarmerie ou Tribunal d’instance).



Pour tout renseignement complémentaire, contacter le Service Elections : 04.72.21.44.86 / elections@ville-venissieux.fr