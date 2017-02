Électricité: la CNR va immerger 39 hydroliennes dans le Rhône

La Compagnie nationale du Rhône (CNR), deuxième producteur français d'électricité, compte mettre en service, en 2018, une ferme de 39 hydroliennes immergées dans le fleuve, un projet présenté jeudi comme une "première mondiale" en raison de son ampleur.



Premier producteur français d'électricité certifiée d'origine 100%

renouvelable (eau, vent, soleil), la CNR est associée dans ce projet au

fabricant grenoblois d'hydroliennes HydroQuest et à l'entreprise de

construction navale CMN (Constructions mécaniques de Normandie), ont annoncé ces trois partenaires jeudi dans un communiqué commun.



Ce projet, d'un budget global de 12 millions d'euros, entre dans le cadre

d'un appel à projets lancé en août 2015 par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe).



Les 39 hydroliennes seront immergées à Génissiat (Ain) sur un site du

Haut-Rhône proche de la frontière suisse, dans un secteur où le courant du fleuve est important.



Totalisant plus de deux mégawatts (MW) de puissance installée, elles seront fixées par groupes de trois "sur un linéaire de deux kilomètres" et pourrontproduire 6.700 MWh en moyenne à l'année, "soit la consommation d'environ 2.700

habitants et l'équivalent de 2.000 tonnes d'émissions de CO2 évités par an", indique la CNR dans le communiqué.



Cette dernière sera chargée de l'exploitation, de la maintenance et de

l'ingénierie hydroélectrique de la ferme. CMN, partenaire industriel

d'HydroQuest, assurera la fabrication des machines.



"Ce projet de fermes hydroliennes fluviales constitue une première mondiale de par sa dimension et sa complexité. Il permettra de valider la viabilité technico-économique de cette récente et innovante technologie de production d'énergie renouvelable", déclare Ahmed Khaladi, chef de projet à la CNR.





