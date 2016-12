Emmanuel Imberton : « Je n’ai pas renoncé à trouver une solution pour le musée des Tissus »

Lors de l’assemblée générale de la CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne qui s’est tenue lundi, Emmanuel Imberton a annoncé avoir accepté la proposition faite par le Préfet de région à l’issue de la dernière réunion sur l’avenir des musées des Tissus et des Arts décoratifs qui a eu lieu le 4 novembre dernier.



Michel Delpuech avait en effet proposé qu’un projet culturel et scientifique soit élaboré sous l’égide de l’Etat par un cabinet, en collaboration avec la CCI, le syndicat professionnel textile Unitex et la Région Auvergne-Rhône- Alpes.



« Nous n’excluons absolument aucune piste pour tenter de sauver le musée d’une fermeture qui marquerait très certainement l’enfermement à jamais des prestigieuses collections qu’ils possèdent », a précisé Emmanuel Imberton, en indiquant aussi aux élus CCI avoir renoué le dialogue avec Gérard Collomb sur le sujet de l’avenir du musée.



Un cabinet conseil va être choisi début janvier, à l’issue d’un appel d’offre. Il aura trois mois pour élaborer, en concertation avec les parties prenantes, un projet scientifique, culturel et muséal visant à donner de réelles perspectives d’avenir à ce musée.



Fin mars, les différentes parties prenantes se réuniront à nouveau afin de valider ce projet, qui devra constituer un socle solide, étayé et visionnaire pour convaincre des financeurs du bien-fondé de soutenir ce musée.



« Et à ce moment-là, chacun devra obligatoirement prendre ses responsabilités » rappelle Emmanuel Imberton.



Pendant ces trois mois, l’Etat va contribuer au financement des 2 musées à hauteur de 300 000 €.