Emploi des cadres en 2017 : un marché porteur en Auvergne Rhône-Alpes (APEC)

L’année 2017 devrait être une année favorable pour le recrutement des cadres en région Auvergne Rhône-Alpes, selon l’enquête menée par l’Apec auprès de 11 000 entreprises.



Ainsi, entre 22800 et 24590 cadres devraient être embauchés sur l’ensemble de l’année, soit une progression comprise entre +1% et +9% par rapport à 2016.



Les cadres les plus recherchés sont ceux qui exercent les fonctions de commercial, de l’informatique et des Etudes Recherche et Développement.



Les cadres ayant acquis entre 1 et 10 ans d’expérience devraient représenter 56 % des recrutements. Les débutants ayant moins d’un an d’expérience représenteront eux 1 recrutement sur 5.



Enfin, les secteurs les plus dynamiques seront les services avec 67% des recrutements et l’industrie avec 21% des recrutements.



A noter qu’en 2016, le marché de l’emploi cadre Auvergne Rhône-Alpes a déjà enregistré une hausse de 12%. Au total, en 2016, 22 550 recrutements ont été réalisés.



Les profils ayant de 1 à 10 années d’expérience (56% des recrutements) devraient être les plus recherchés en région Auvergne Rhône Alpes. Les débutants devraient cependant tirer leur épingle du jeu cette année : ils devraient représenter 21% du total des embauches.



Les volumes les plus importants d’embauches de cadres concerneront les fonctions du commercial, de l’informatique, des Etudes Recherche et Développement sur le marché Auvergne Rhône Alpes. Ainsi, ils seraient 21% dans la fonction Commerciale, 19% dans la fonction informatique et 19% dans celle des Etudes Recherche et Développement.



Le niveau de confiance des entreprises se reflète dans l’anticipation qu’elles font de l’évolution des effectifs de cadres qu’elles emploient. En région Auvergne Rhône Alpes celles-ci se révèlent plus optimistes qu’au niveau national. Ainsi, 10% d’entre elles envisagent d’accroître leur effectif cadre, 4% de le réduire, alors qu’au niveau national, 10% prévoient d’augmenter, 5% de réduire. Au niveau départemental, les entreprises du Rhône et de l’Isère seraient les plus confiantes de la région.



Sur l’ensemble de la France, le volume total de recrutements de cadres pourrait évoluer dans une fourchette comprise entre +2% et +10%, par rapport à 2016. Ainsi, de 208 000 à 225 000 embauches devraient être réalisées dans l’Hexagone. Dans ce contexte, la région Auvergne Rhône Alpes serait en phase avec l’évolution nationale.



6 740 emplois de cadres ont été créés sur l’ensemble de 2016, soit plus du double par rapport à 2015.

Les sorties de l’effectif cadre se sont établies à 21 990 en 2016, contre 22 050 en 2015.



Les entreprises se sont moins fréquemment tournées vers les débutants (ayant moins de 1 an d’expérience) 20% des recrutements en 2016 contre 23% des recrutements en 2015.



1 recrutement sur 2 a concerné des cadres ayant une expérience professionnelle de plus de 5 années (contre seulement 47% en 2015).



Enfin, les promotions internes au statut cadre ont progressé puisque 6180 salariés ont été promus au statut cadre en 2016 contre seulement 5 050 en 2015.